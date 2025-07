Leoni Juve, l’Inter non nega l’interesse per il giovane centrale del Parma: la conferma di un tentativo diventa concreta con quelle parole. Il difensore accostato al calciomercato Juve Giovanni Leoni è uno dei temi trattati dal vice presidente dell’ Inter, Javier Zanetti, Intervistato da Sport Mediaset, il numero due nerazzurro è uscito allo scoperto con le seguenti parole. PAROLE – «Leoni è un giovane molto interessante. Lui all’Inter? Vediamo se c’è questa possibilità .». Leoni Juve, l’Inter è disposta a un sacrificio per arrivare al difensore. L’Inter ha deciso di puntare su Giovanni Leoni come il pilastro della sua difesa del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Leoni Juve, l’Inter esce allo scoperto sul difensore del Parma con Zanetti: «Lui in nerazzurro? Vediamo se c’è questa possibilità …». Le dichiarazioni del vice presidente interista