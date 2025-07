Jannik Sinner vince Wimbledon | è il primo italiano nella storia

Una partita spettacolare come da pronostico, ma stavolta ad averla vinta è Jannik Sinner: il numero uno al mondo ha battuto Carlos Alcaraz in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) e ha conquistato il titolo a Wimbledon 2025. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Jannik Sinner vince Wimbledon: è il primo italiano nella storia

