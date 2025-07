Wimbledon 2025 Sinner batte Alcaraz e trionfa ai Championships

Jannik Sinner entra nella storia: il numero uno al mondo ha battuto Carlos Alcaraz in quattro set nella finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione, diventando il primo italiano a vincere ai Championships. Il tennista azzurro ha trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e sei minuti di gioco, prendendosi così la rivincita sullo spagnolo dopo la finale persa nel Roland Garros. Per Sinner è il quarto Slam messo in bacheca, il primo sui campi in erba londinesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, Sinner batte Alcaraz e trionfa ai Championships

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - alcaraz - championships

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Wimbledon 2025, fantastico Sinner: battuto Alcaraz in quattro set - Jannik Sinner si prende la rivincita contro Carlos Alcaraz aggiudicandosi la 138esima edizione dei Championships con il punteggio di 4- Si legge su msn.com

Sinner, quanto ha guadagnato e come cambia ranking Atp con vittoria Wimbledon - Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, battendo in finale Carlos Alcaraz, guadagnando la fetta più ampia del montepremi e allungando al primo posto del ranking Atp. Secondo msn.com