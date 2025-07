Giada Alzetta vice campionessa europea di nuoto | Il momento più bello? La gioia dei miei genitori

Giada Alzetta¬†nuota da quando ha due anni. Da¬†Montereale, il paese¬†dove ha vissuto parte della sua infanzia, inizia un¬†percorso agonistico che la porter√† lontano con il pieno supporto¬†dei genitori.¬† Ha cominciato¬†dalla piscina¬†a Maniago, dove ha imparato le basi fino all'et√† di 12 anni. Dopo aver. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: genitori - giada - alzetta - vice

Giada Alzetta, vice campionessa europea di nuoto: Il momento pi√Ļ bello? La gioia dei miei genitori.

Europei U23. Alzetta e Camozzi d'argento - Giada Alzetta ha conquistato la medaglia d'argento nuotando i 400 misti in 4'44"31, a quattro decimi dal primato personale, ai campionati europei under 23 in svolgimento a Samorin, in Slovacchia. Riporta federnuoto.it