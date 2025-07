Sinner trionfa a Wimbledon batte Alcaraz ed entra nella leggenda dello Sport italiano

Sinner riscrive ancora una volta i libri di storia: batte nella finale di Wimbledon il campione in carica e n°2 del mondo Carlos Alcaraz con i parziali di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, diventando il primo italiano di sempre a conquistare i Championships. Per Jannik è il 20° titolo della carriera, il quarto Slam (il secondo dell’anno dopo gli Australian Open) e il primo sull’erba londinese Jannik Sinner scrive una pagina indimenticabile dello Pport italiano conquistando il titolo di Wimbledon 2025. E’ è il primo italiano di sempre a vincere il torneo piĂą prestigioso del circuito mondiale. Il tennista altoatesino supera in finale Carlos Alcaraz, prendendosi una rivincita attesa e meritata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sinner trionfa a Wimbledon, batte Alcaraz ed entra nella leggenda dello Sport italiano

In questa notizia si parla di: italiano - wimbledon - sinner - batte

Sinner-Alcaraz, a Wimbledon si decide la corsa al n.1 nel 2025. Dopo l’italiano avrà 6000 punti da difendere… - Jannik Sinner al momento ha 1530 punti di vantaggio nel ranking live su Carlos Alcaraz e nella peggiore delle ipotesi ne manterrà 1130 lunedì prossimo, poi i due non giocheranno la prossima settimana e torneranno in campo a Wimbledon.

Wimbledon, Sabalenka sfida Sinner: alla fine “paga” il team dell’italiano – VIDEO - Due delusioni in meno di un mese per Jannik Sinner, che ha prima perso l’ormai storica finale del Roland Garros contro Alcaraz e poi è stato eliminato da Bublik agli ottavi ad Halle, con il kazako che ha anche vinto il torneo.

Wimbledon, Matteo Berrettini l’unico italiano ad aver raggiunto la finale. Quest’anno ci arriva con più dubbi che certezze - Nessuno potrà mai togliere a Matteo Berrettini il primato di essere l’unico italiano nella storia ad aver raggiunto la finale del torneo maschile di Wimbledon.

ULTIM'ORA SPORT Jannik Sinner in finale a Wimbledon Jannik Sinner è per la prima volta in finale a Wimbledon sull'erba. In semifinale il campione italiano batte Novak Djokovic per 6-3, 6-3, 6-4. Ora, in finale Jannik incontrerà Carlos Alcaraz. #vo Vai su Facebook

Wimbledon, Sinner batte Vukic. 6-1, 6-1, 6-3 per l'italiano Vai su X

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; SINNER NELLA STORIA: TRIONFO A WIMBLEDON!; Jannik Sinner batte Alcaraz, è il Re di Wimbledon: un trionfo storico, entra nel mito. E' il primo italiano a trionfare.

Wimbledon, Sinner vendica Parigi e batte Alcaraz in 4 set: per la prima volta un italiano è il re dell'erba - Jannik Sinner conquista per la prima volta Wimbledon battendo in finale ... Da msn.com

Sinner re di Wimbledon: battuto Alcaraz in finale, è il primo italiano a trionfare sull’erba londinese - È il primo italiano di sempre a conquistare il torneo più prestigioso del tennis. msn.com scrive