Quotidiano.net - Corsini (Rai) dà dell’“infame” a Formigli: cosa è successo. Le reazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Botta e risposta a distanza, in tv e sui social, tra il direttore dell'Approfondimento Rai Paoloe il giornalista del La7 Corrado. Una sorta di match virtuale iniziato con la risposta diall'inviata di Piazzapulita all'uscita della festa del Tempo alla Gnam.: “Dite ache si guardasse la coscienza” "Voi di Piazzapulita siete . Dite all'amicoche si guardasse un pochino nella coscienza, va infame". Tutto è iniziato dall’infelice risposta dell’alto dirigente Rai all’inviata del programma diha poi aggiunto, quando l'inviata ha chiesto spiegazioni per le sue parole, "infame il gradino". Il tentativo di intervista con conseguente risposta diè stato comunque riportato all'interno di un servizio mandato in onda nel corso della puntata di ieri sera su La7.