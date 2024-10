Conte: “La legge di Bilancio è inadeguata, disastro sociale annunciato. Sanità? Il governo favorisce quella privata” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Siamo al disastro della Sanità. Se leggiamo il rapporto Gimbe vediamo che le misure annunciate non hanno risorse sufficienti. Siamo di fronte a un de-finanziamento che farà male soprattutto alla Sanità pubblica. Dobbiamo pagare i nostri medici perchè altrimenti vanno all’estero. Dobbiamo almeno raddoppiare l’indennità di specificità per chi lavora nei pronto soccorso. Oggi preferisco ritornare a casa se non sono in codice rosso perchè ci sono persone che attendono due o addirittura tre giorni”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte durante una visita all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia nell’ambito della campagna elettorale per la presidenza della Regione a sostegno di Andrea Orlando. “Oggi il diritto costituzionale di tutti è offerto a pochi. A chi ha i soldi, a chi ha una assicurazione a chi può andare nella Sanità privata. Ilfattoquotidiano.it - Conte: “La legge di Bilancio è inadeguata, disastro sociale annunciato. Sanità? Il governo favorisce quella privata” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Siamo aldella. Se leggiamo il rapporto Gimbe vediamo che le misure annunciate non hanno risorse sufficienti. Siamo di fronte a un de-finanziamento che farà male soprattutto allapubblica. Dobbiamo pagare i nostri medici perchè altrimenti vanno all’estero. Dobbiamo almeno raddoppiare l’indennità di specificità per chi lavora nei pronto soccorso. Oggi preferisco ritornare a casa se non sono in codice rosso perchè ci sono persone che attendono due o addirittura tre giorni”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppedurante una visita all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia nell’ambito della campagna elettorale per la presidenza della Regione a sostegno di Andrea Orlando. “Oggi il diritto costituzionale di tutti è offerto a pochi. A chi ha i soldi, a chi ha una assicurazione a chi può andare nella

