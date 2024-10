Quifinanza.it - Come richiedere l’anticipo del Tfr

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Tfr ovvero il trattamento di fine rapporto è la somma che il lavoratore accumula durante il suo impiego e che viene pagata alla fine del rapporto di lavoro. Esso fa parte dello stipendio che il datore di lavoro accantona ogni mese e viene indicato in busta paga. Significa che una parte della retribuzione viene messa da parte in quanto verrà erogata al lavoratore solo quando il rapporto di lavoro finirà nel caso, ad esempio, di licenziamento, dimissioni o pensionamento. La domanda che ci si pone è se è possibile chiederedel Tfr. Ecco i dettagli in merito. Conviene davvero chiederedel Tfr?spiegato, il Tfr è il trattamento di fine rapporto lavorativo. Esso spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato e si applica sia nel settore pubblico che privato.