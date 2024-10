Gaeta.it - Civitavecchia: interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo e fuga di gas

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Civitavecchia, una delle più importanti città portuali italiane, è attualmente sotto pressione a causa di un'ondata di maltempo che ha colpito la regione. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a svolgere numerosi interventi per affrontare la situazione critica in cui si sono trovati residenti di Civitavecchia e Santa Marinella. Qui di seguito, i dettagli sugli interventi in corso, compreso un importante intervento per una fuga di gas. Interventi per allagamenti nella provincia di Roma Negli ultimi giorni, Civitavecchia e le zone limitrofe hanno vissuto una violenta tempesta che ha portato a notevoli infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni e nei locali commerciali. Il maltempo ha causato danni ingenti, trasformando alcune strade in torrenti d'acqua.