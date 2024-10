Città del sole in tour a Verona per promuovere la biodiversità (Di venerdì 25 ottobre 2024) Appuntamento sabato 26 ottobre presso Città del sole di Via Cattaneo 8 a Verona. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda. La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di essere scoperto, e quale modo Veronasera.it - Città del sole in tour a Verona per promuovere la biodiversità Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Appuntamento sabato 26 ottobre pressodeldi Via Cattaneo 8 a. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda. La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di essere scoperto, e quale modo

Tornei e avventure per bambini nel negozio Città del sole - Un nuovo evento gratuito attende tutti i bambini, dai 7 anni in su, che vorranno cimentarsi in nuove avventure educative e sfidarsi in tornei di gioco. In collaborazione con il gioco di carte Bioviva, i negozi di Città del sole, in particolar modo ... (Ilpescara.it)

Cittá del sole in tour a parma per promuovere la biodiversitá - Appuntamento venerdì 25 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 presso Città del sole di Via Farini 48 a Parma. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda. La natura è un ... (Parmatoday.it)

Terra del Sole si prepara ad accogliere il raduno dei Vigili del Fuoco. E sarà conferita la cittadinanza onoraria - Fervono i preparativi per il Raduno Interregionale dei Vigili del Fuoco che si svolgerà da venerdì a domenica a Castrocaro Terme e Terra del Sole in occasione del 30esimo anniversario dell'Associazione del Corpo Nazionale. Organizzato in sinergia ... (Forlitoday.it)

Che piova o ci sia il sole - anche in città si possono gustare castagne e ribolla - Si abbassano le temperature, tornano i cieli d'autunno e la voglia di scaldarsi con i sapori tipici di questa stagione. E, con i colori di ottobre, si rinnova anche l'appuntamento del chiosco Love Street Food di Miran Krupic, in piazza Primo ... (Udinetoday.it)