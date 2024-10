Capello: “Real Madrid? Occhio a non sottovalutare il Milan. Ma Ancelotti …” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi già alla sfida tra Real Madrid e Milan Pianetamilan.it - Capello: “Real Madrid? Occhio a non sottovalutare il Milan. Ma Ancelotti …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabio, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi già alla sfida tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capello: “Italiane, copiato Guardiola 10 anni dopo. L’Inter dei titolari è tutt’altra storia” - Fabio Capello parla alla Gazzetta dello Sport dopo gli impegni delle italiane in Europa di questa settimana: il suo pensiero sull'Inter ... (fcinter1908.it)

Real Madrid-Barcellona: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Santiago Bernabeu andrà in scena la sfida de La Liga Real Madrid-Barcellona: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Santiago Bernabeu si giocherà la gara valevole per la ... (calcionews24.com)

Capello: "Le squadre italiane vanno piano. Avete visto Zirkzee in Premier?" - Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore di Milan e Real Ma ... (informazione.it)

Capello: "Le italiane vanno piano. Il possesso è lento, abbiamo copiato male Guardiola" - 'A ll’estero corrono, pressano e vanno in verticale. E un ritmo così serrato le italiane lo soffrono, lo abbiamo visto nelle ultime partite di Champions...'. Scusi Capello, ma non eravamo maestri nel ... (informazione.it)