Bologna-Milan, la partita resta in bilico: si fa largo l'ipotesi campo neutro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono ore decisive per la scelta del campo in cui giocare Bologna-Milan , originariamente in programma domani alle 18 al Dall'Ara. Dall'incontro tra il prefetto Attilio Visconti e il sindaco Matteo Lepore, che ieri con un'ordinanza aveva disposto che la partita non si disputasse a Bologna per il maltempo, sembra essere uscita la conferma che non si giocherà nel capoluogo emiliano nemmeno a porte

