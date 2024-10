Ilgiorno.it - Banca Progetto e quei prestiti sospetti, l’uomo dei clan: “Tutte fatture false, bastava guardare il mio nome”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – L’istituto d’affari milaneseha concesso finanziamenti, in maniera “disinvolta“, a società legate alla ‘ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. Finanziamenti garantiti dal Fondo ministeriale per le piccole e medie imprese, quindi “aiuti di Stato”. Sulla base di queste accuse formalizzate dal pm Paolo Storari, dopo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale ne ha disposto l’amministrazione giudiziaria. Un provvedimento unico nel suo genere nei confronti di un istitutorio. Come deciso dai giudici Pendino-Cucciniello-Profeta, il professionista Donato Maria Pezzuto affiancherà il management disoprattutto per rafforzare i “presidi di controllo interno”. Prima udienza per verificare il lavoro: 25 febbraio.