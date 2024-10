Ilrestodelcarlino.it - Arriva il ’Il treno delle storie’ . Un viaggio speciale sul territorio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Ilstorie", anche quest’anno, fermerà a Fiscaglia. Domani alle 14.45, dalla stazione di Ferrara, partirà uncon a bordo saltimbanchi, musici, individui eccezionali e narratori, pronti ad accompagnare i passeggeri in unlungo la pianura ferrarese, alla scopertastorie delsue ferrovie, ma anche di straordinari artisti provenienti da tutta Italia. La fermata sarà alla stazione di Migliaro: dal piazzale, alle 15.45, prenderà il via lo spettacolo itinerante che raggiungerà piazza XXV Aprile, pronta ad accogliere il pubblico per un pomeriggio alla riscoperta della memoria storica e popolare orale del. L’iniziativa è curata dall’Officina teatrale Actuar, con la collaborazione del Comune di Fiscaglia e la partecipazione degli alunni della scuola media.