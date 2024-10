Antonello accelera l’addio? Tappa potenzialmente decisiva – CdS (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alessandro Antonello, AD dell’Inter, si è recato nella Capitale negli scorsi giorni presumibilmente per accelerare le tappe in vista di un suo addio ai nerazzurri. IL PUNTO – Alessandro Antonello sembra a un passo dal separarsi dall’Inter. Il dirigente nerazzurro appare pronto al passaggio alla Roma, con uno scenario che si sta materializzando in base a due presupposti tra loro favorevoli a tale svolta. Il primo è il piano di Oaktree di cambiare radicalmente l’area corporate che si occupa del nuovo stadio e l’area della comunicazione, il che dovrebbe interessare anche lo stesso Antonello. Il secondo è l’esigenza della proprietà americana dei Friedkin di trovare il sostituto di Lina Souloukou, dimessasi dal proprio ruolo nello scorso mese. Inter-news.it - Antonello accelera l’addio? Tappa potenzialmente decisiva – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alessandro, AD dell’Inter, si è recato nella Capitale negli scorsi giorni presumibilmente perre le tappe in vista di un suo addio ai nerazzurri. IL PUNTO – Alessandrosembra a un passo dal separarsi dall’Inter. Il dirigente nerazzurro appare pronto al passaggio alla Roma, con uno scenario che si sta materializzando in base a due presupposti tra loro favorevoli a tale svolta. Il primo è il piano di Oaktree di cambiare radicalmente l’area corporate che si occupa del nuovo stadio e l’area della comunicazione, il che dovrebbe interessare anche lo stesso. Il secondo è l’esigenza della proprietà americana dei Friedkin di trovare il sostituto di Lina Souloukou, dimessasi dal proprio ruolo nello scorso mese.

