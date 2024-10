Ancora incerto il ritorno dell’ala-guardia israeliana. Dawson s’allena ma sarà in dubbio fino all’ultimo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Contro Pesaro in casa mercoledì 16 e domenica 20 ad Avellino si è cambiato e ha effettuato il riscaldamento con la squadra, magari domenica a Rimini con una mossa a sorpresa coach Antimo Martino lo butterà in campo. Le condizioni di Shawn Dawson, l’ala-guardia straniera dell’Unieuro che finora, precampionato a parte, ha giocato la prima partita di campionato a Cividale e la seconda in casa contro Cento dove ha subìto un infortunio alla gamba destra, sono Ancora avvolte dal mistero. Da martedì ha ripreso ad allenarsi con la squadra e si sta progressivamente reinserendo nel ritmo completo delle sedute (pochi giorni fa, intervistato dal Carlino, Raphael Gaspardo ha espresso la speranza del suo ritorno). Da qui poi a dire se e quando verrà impiegato nuovamente, ce ne passa. Sport.quotidiano.net - Ancora incerto il ritorno dell’ala-guardia israeliana. Dawson s’allena ma sarà in dubbio fino all’ultimo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Contro Pesaro in casa mercoledì 16 e domenica 20 ad Avellino si è cambiato e ha effettuato il riscaldamento con la squadra, magari domenica a Rimini con una mossa a sorpresa coach Antimo Martino lo butterà in campo. Le condizioni di Shawn, l’ala-straniera dell’Unieuro chera, precampionato a parte, ha giocato la prima partita di campionato a Cividale e la seconda in casa contro Cento dove ha subìto un infortunio alla gamba destra, sonoavvolte dal mistero. Da martedì ha ripreso ad allenarsi con la squadra e si sta progressivamente reinserendo nel ritmo completo delle sedute (pochi giorni fa, intervistato dal Carlino, Raphael Gaspardo ha espresso la speranza del suo). Da qui poi a dire se e quando verrà impiegato nuovamente, ce ne passa.

