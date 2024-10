Allarme truffe on line, Adiconsum: "Non rispondete a mail e messaggi di presunte banche" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Molti correntisti, titolari di carte di debito e credito, ci hanno segnalato di aver ricevuto nelle ultime settimane diversi messaggi che risultano inviati da presunte banche su ipotetici bonifici o altro tipo di operazioni e con i quali viene chiesta contestualmente la conferma o il blocco Palermotoday.it - Allarme truffe on line, Adiconsum: "Non rispondete a mail e messaggi di presunte banche" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Molti correntisti, titolari di carte di debito e credito, ci hanno segnalato di aver ricevuto nelle ultime settimane diversiche risultano inviati dasu ipotetici bonifici o altro tipo di operazioni e con i quali viene chiesta contestualmente la conferma o il blocco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In aumento i casi di voice phishing, allarme nel Palermitano - Allarme phishing: truffatori si fingono banche e polizia postale per rubare dati bancari. Adiconsum Palermo Trapani fornisce consigli per proteggersi e offre assistenza alle vittime ... (blogsicilia.it)

Violenta ragazza dopo averle dato passaggio e fatto assumere droga: orrore nel Napoletano - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Gragnano è accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate ... (fanpage.it)

Gragnano, aggredisce un uomo per presunta violenza sessuale ai danni della sorella - Violenza sessuale a Torre Annunziata, La giovane, turbata dall’accaduto, ha raccontato tutto al fratello che ha affrontato da solo l’indagato ... (agro24.it)

Gragnano, droga una ragazza e la violenta in un parcheggio: arrestato - Avrebbe violentato una ragazza in una zona appartata di Gragnano. La scoperta dopo che il presunto autore della violenza è stato aggredito dal fratello della vittima, una circostanza che ha spinto i c ... (lostrillone.tv)