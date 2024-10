“Alla ’ndrangheta i fondi per l’emergenza Covid e per la crisi Russia-Ucraina”: ecco perché Banca Progetto è stata commissariata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Amministrazione giudiziaria per la Banca d’affari, un provvedimento unico nel suo genere in Italia. “Assoluta inadeguatezza dell’intera filiera Bancaria” Repubblica.it - “Alla ’ndrangheta i fondi per l’emergenza Covid e per la crisi Russia-Ucraina”: ecco perché Banca Progetto è stata commissariata Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Amministrazione giudiziaria per lad’affari, un provvedimento unico nel suo genere in Italia. “Assoluta inadeguatezza dell’intera filieraria”

Banca Progetto in amministrazione giudiziaria : prestiti milionari ad aziende legate all’ndrangheta con fondi di garanzia statali - Dieci milioni di euro in finanziamenti, forti di garanzie statali a sostegno delle emergenze relative a Covid e guerra in Ucraina, sarebbero stati erogati a società legate a clan della ‘ndrangheta lombarda. Per questo Banca Progetto, banca ... (Open.online)