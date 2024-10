Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Ferrucci presenta “Non sai cos’è successo”: un “tram” popolato di storie raccolte in 8 anni di interviste sul Fatto

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ciil suo nuovo libro edito da Paper First: unnel quale in 8disulsono saliti 400 protagonisti del cinema, spettacolo, tv, sport e letteratura Per la nuova collana POP della casa editrice Paper First, è appena uscito Non sai, aneddoti e segreti svelati da chi fa spettacolo di. C’è chi ha assistito alla fuga da un battello parigino di Marcello Mastroie Mario Monicelli al grido “Mejo una gricia!”; altro che nouvelle cuisine. C’è chi non ha mai visto Monica Bellucci senza tacchi; nuda sì, ma sempre con i tacchi, “anche quando fa la doccia”. C’è chi ha vissuto gliOttanta come una perfetta cartolina dell’edonismo senza limiti, tra un taaac, una festa, cocaina servita dentro le zuppiere, la malavita accanto e le gare di whisky a gogò sott’acqua.