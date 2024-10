"Abbiamo discusso per il prezzo della prestazione e l’ho accoltellata", il killer di Flavia Mello confessa (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Abbiamo discusso, Abbiamo litigato ma non volevo ucciderla: sono pentito", ha confessato tra le lacrime Kristian Emanuele Nannetti, il meccanico elettricista di 34 anni con precedenti per piccoli reati in stato di fermo per la morte di Flavia Mello Agonigi. Il corpo senza vita della 54enne Today.it - "Abbiamo discusso per il prezzo della prestazione e l’ho accoltellata", il killer di Flavia Mello confessa Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "litigato ma non volevo ucciderla: sono pentito", hato tra le lacrime Kristian Emanuele Nannetti, il meccanico elettricista di 34 anni con precedenti per piccoli reati in stato di fermo per la morte diAgonigi. Il corpo senza vita54enne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assassinio Flavia Mello : “Abbiamo discusso. Non volevo ucciderla” - PONTEDERA – Assassinio Flavia Mello: “Abbiamo discusso. Non volevo ucciderla” Assassinio Flavia Mello Agonigi, la donna di Pontedera scomparsa la sera tra 11 e 12 ottobre dopo una serata nel locale Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Sono state le ... (Corrieretoscano.it)

Zelensky : ‘con Meloni abbiamo discusso nuovo pacchetto di difesa’ - “Stiamo lavorando per arrivare alla pace il prima possibile, e voglio ringraziare Giorgia Meloni per la conferenza della ricostruzione che si terrà in Italia. Apprezzo davvero molto lo scambio di opinioni avuto oggi. Abbiamo anche discusso della ... (Imolaoggi.it)

Meloni riceve Zelensky : "Abbiamo discusso dell'invio di nuove armi". Ma la premier : "Noi per giusta pace e ricostruzione" - Lui la ringrazia, lei parla di pace. Al termine della cena, che poi è uno dei tanti bilaterali di Volodymyr Zelensky in questo tour europeo, Giorgia Meloni a sorpresa convoca il podio delle dichiarazioni inizialmente non previste. La premier ... (Ilfoglio.it)

Verissimo - Siria Pingo e Matteo Vitali raccontano la loro vita dopo Temptation Island e confessano : “Matrimonio e figli? Ne abbiamo discusso ma…” - Oggi a Verissimo condotto da Silvia Toffanin, sono stati ospiti da Temptation Island Siria Pingo e Matteo Vitali. I due ragazzi si sono raccontati a cuore aperto, partendo dall’esperienza all’interno del reality delle tentazioni. Siria ha ... (Isaechia.it)