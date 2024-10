9 cuccioli di cane e un gatto sono stati sequestrati a Trieste (Di venerdì 25 ottobre 2024) 9 cuccioli di cane e un gatto sono stati sequestrati a Trieste. Non avevano i documenti necessari per essere trasportati in Europa ed entrare in Italia. Il trasportatore, un cittadino polacco, è stato sanzionato. Fanpage.it - 9 cuccioli di cane e un gatto sono stati sequestrati a Trieste Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 9die un. Non avevano i documenti necessari per essere trasportati in Europa ed entrare in Italia. Il trasportatore, un cittadino polacco, è stato sanzionato.

