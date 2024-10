Youth League 2024/25: risultati e classifica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della nuova Youth League 2024/25, che in questa edizione, così come la sorella maggiore Champions League, cambierà veste con 36 partecipanti e un girone unico in stile campionato, e in cui ogni squadra affronterà 6 partite. La rappresentanza italiana è folta, con Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan che prenderanno parte alla competizione. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del torneo, con un focus sulle italiane e con la speranza di vederle il più lontano possibile. Si parte il 17 settembre con la prima giornata della fase campionato. Di seguito la classifica aggiornata e tutti i risultati giornata per giornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della nuova/25, che in questa edizione, così come la sorella maggiore Champions, cambierà veste con 36 partecipanti e un girone unico in stile campionato, e in cui ogni squadra affronterà 6 partite. La rappresentanza italiana è folta, con Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan che prenderanno parte alla competizione. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del torneo, con un focus sulle italiane e con la speranza di vederle il più lontano possibile. Si parte il 17 settembre con la prima giornata della fase campionato. Di seguito laaggiornata e tutti igiornata per giornata.

