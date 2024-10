Viaggio nella stagione dei cinque allenatori (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le paure più profonde c'è quella dell’abbandono. Separazioni inspiegabili, vissute come ingiustizie, tradimenti, in cui ci si sente parte lesa, fragili, non meritevoli di amore o di attenzioni. Ferite che segnano in modo decisivo la percezione di noi stessi come mancanti, destinati al peggio. Di queste separazioni, la Roma del 2004/2005 ne sperimenta in quantità eccessiva; uno dopo l’altro, si interrompono legami fondamentali, e la reazione è sempre a metà fra l’incredulità, la rabbia e l’impotenza. La prima separazione è quella da Franco Sensi, padre simbolico che aveva riportato il tricolore a Roma sponda giallorossa. Ultimouomo.com - Viaggio nella stagione dei cinque allenatori Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le paure più profonde c'è quella dell’abbandono. Separazioni inspiegabili, vissute come ingiustizie, tradimenti, in cui ci si sente parte lesa, fragili, non meritevoli di amore o di attenzioni. Ferite che segnano in modo decisivo la percezione di noi stessi come mancanti, destinati al peggio. Di queste separazioni, la Roma del 2004/2005 ne sperimenta in quantità eccessiva; uno dopo l’altro, si interrompono legami fondamentali, e la reazione è sempre a metà fra l’incredulità, la rabbia e l’impotenza. La prima separazione è quella da Franco Sensi, padre simbolico che aveva riportato il tricolore a Roma sponda giallorossa.

