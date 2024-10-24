Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 16:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 15 : 30 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. COME DI CONSUETO, NELL’AREA DEL FORO ITALICO CI SARANNO DIVIETI DI SOSTA AD AMPIO RAGGIO E POSSIBILI CHIUSURE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI. VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 15. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 12 : 30 - RICORDIAMO CHE PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, È CONSIGLIABILE USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 11 : 30 - E ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE A24 ROMA TERAMO E CENTRALE DEL LATTE. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE ROMA PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO AL MOMENTO CI SONO 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI ROMA; IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE. (Romadailynews.it)