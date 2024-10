Va in tribunale con un coltello da 23 centimetri nel borsetto: 64enne nei guai (Di giovedì 24 ottobre 2024) È entrato in tribunale con un coltello a serramanico nel borsetto: scoperto, è stato denunciato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto a Perugia ed ha per protagonista un 64enne di Cortona. A renderlo noto è stata la Procura generale del capoluogo umbro.L'uomo si era recato in tribunale per Arezzonotizie.it - Va in tribunale con un coltello da 23 centimetri nel borsetto: 64enne nei guai Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È entrato incon una serramanico nel: scoperto, è stato denunciato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto a Perugia ed ha per protagonista undi Cortona. A renderlo noto è stata la Procura generale del capoluogo umbro.L'uomo si era recato inper

Entra in Tribunale con un coltello a serramanico : denunciato - Perugia, 24 ottobre 2024 - Va in Tribunale con un coltello a serramanico nel borsello. E' successo ieri a Perugia, quando un sessantaquattrenne originario di Cortona si è presentato in Tribunale per presenziare all’udienza che lo vedeva coinvolto come parte lesa. . Durante le attività di controllo, il personale di vigilanza degli uffici giudiziari, con l’ausilio del metal detector, ha rinvenuto all’interno del borsello dell'uomo una lama di 23 centimetri. (Lanazione.it)

Perugia - in tribunale con un coltello nel borsello : denunciato - Un sessantaquattrenne di Cortona è stato denunciato per essersi entrato nel Tribunale di Perugia, per presenziare all’udienza che lo vedeva coinvolto come parte lesa, con un coltello in tasca. Durante le attività di controllo, il personale di vigilanza preposto presso gli uffici giudiziari... (Perugiatoday.it)

Entra in tribunale con un coltello - Cassazione conferma condanna per assistente sociale - La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Vito Di Nicola, ha confermato la condanna all'arresto per 6 mesi e l'ammenda di 1000 euro comminata a Luigi Zippo, 71enne di Castel Volturno, assistente sociale presso la Rsa Saraceno-Padre Pio, per aver fatto accesso al tribunale civile... (Casertanews.it)