Un percorso artistico per ritrovare la propria voce in un mondo chiassoso

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «C’è unanella mia vita / che avverto nel punto che muore». È da questo distico della poesia Ladi Giovanni Pascoli che prende le mosse il ciclo di tre laboratori multidisciplinari aperti al pubblico proposto da Pandemia, un’associazione di giovani artisti nata nel 2021 con l’intento di sfidare il tempo di stasi del Covid-19 attraverso un’arte “dentro al tempo”. Nel loro studio in via Bellerio 40, in zona Affori Centro, sabato 26 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 si terrà il primo appuntamento dell’evento “C’è una”. Attraverso la scrittura, il teatro e le arti figurative, i partecipanti potranno intraprendere un’esplorazione creativa, alla ricerca di quel sussurro vitale che emerge in noi quando tutto sembra venire meno.