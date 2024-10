Udinese Cagliari, Nicola: «Ci saranno dei cambi, loro squadra preparata e forte» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese, analizzando diversi fattori Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita di rito in vista della sfida contro l’Udinese, valevole per la 9a di campionato di Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. cambi – «Ci saranno dei cambi, valgono Calcionews24.com - Udinese Cagliari, Nicola: «Ci saranno dei cambi, loro squadra preparata e forte» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico delha parlato alla vigilia della sfida contro l’, analizzando diversi fattori Davide, allenatore del, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita di rito in vista della sfida contro l’, valevole per la 9a di campionato di Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.– «Cidei, valgono

Cagliari - Nicola "Ci saranno cambiamenti anche senza turnover" - "Uno o due elementi li modifichiamo anche senza turnover" CAGLIARI - «Ci saranno cambiamenti, che valgono sia per strategie di gioco sia per l'interpretazione del ruolo di chi scende in campo. Uno o due elementi li modifichiamo anche senza turnover». Così ha esordito il tecnico del Cagliari Davide N . (Ilgiornaleditalia.it)

Udinese-Cagliari - Nicola : “Siamo finalmente più concreti. Luvumbo? E’ giovane - va dosato” - Un buon momento per la compagine sarda dopo un avvio complicato: “Non credo sia scattato qualcosa, abbiamo semplicemente iniziato a concretizzare di più il nostor lavoro”. Poi si sofferma sugli attaccanti: “Piccoli ha già fatto diversi goal, lavora bene per la squadra, dà grande equilibrio. . Sulla formazione: “Potrebbero esserci un paio di cambi. (Sportface.it)

