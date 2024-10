Ucciso a 15 anni, identificata la vittima: si chiamava Emanuele Tufano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiamava Emanuele Tufano il 15enne Ucciso la scorsa notte, a colpi d'arma da fuoco, a pochi passi da corso Umberto I.La tragedia è avvenuta verso le 2 in via Carmeniello al Mercato, all’angolo col corso.Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli Napolitoday.it - Ucciso a 15 anni, identificata la vittima: si chiamava Emanuele Tufano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Siil 15ennela scorsa notte, a colpi d'arma da fuoco, a pochi passi da corso Umberto I.La tragedia è avvenuta verso le 2 in via Carmeniello al Mercato, all’angolo col corso.Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli

Ucciso a 15 anni, identificata la vittima: si chiamava Emanuele Tufano - Si sta verificando l'eventuale coinvolgimento nella vicenda di due ragazzini arrivati in ospedale, al Cto: un 17enne che si è presentato con ferite da colpi di arma da fuoco ad un braccio e un 14enne, ... (napolitoday.it)

