Trump e Musk denunciano la temibilissima ingerenza del Labour inglese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il comitato elettorale di Donald Trump ha depositato un reclamo presso la commissione elettorale americana denunciando una “palese interferenza straniera” del Labour britannico Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Trump e Musk denunciano la temibilissima ingerenza del Labour inglese Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il comitato elettorale di Donaldha depositato un reclamo presso la commissione elettorale americana denunciando una “palese interferenza straniera” delbritannico Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accuse transatlantiche : Trump denuncia il Labour di Starmer per «sfacciata» ingerenza elettorale - L’ex presidente, ora di nuovo in corsa, ha puntato il dito contro il primo ministro Keir Starmer, reo di aver permesso ai volontari del suo partito di collaborare apertamente con la campagna della vicepresidente Kamala Harris. Stando a fonti anonime del governo britannico, alcuni consiglieri di alto livello del Labour avrebbero incontrato strateghi democratici negli ultimi mesi, forti del successo elettorale registrato a luglio. (Secoloditalia.it)

Il voto più costoso di sempre: Kamala ha già speso 1 mld - Se non alla storia politica, Kamala Harris è sicura fin d’ora di appartenere alla storia della raccolta fondi negli Usa: nessuno aveva messo assieme 1 miliardo di dollari in 70 giorni (la sua candidat ... (ilfattoquotidiano.it)

Le accuse. Maga contro il Labour: “Ha interferito sulla campagna” - Interferenza. È l’accusa che il team di Donald Trump lancia al Partito laburista britannico. Secondo l’esposto presentato alla Federal Election Commission, diversi funzionari del Labour hanno partecip ... (informazione.it)

La nostalgia di Trump per i generali di Hitler. Harris: “Dimostra quanto è pericoloso” - NEW YORK — «Perché non sei come i generali tedeschi?»: Donald Trump tagliò corto una discussione col suo capo di gabinetto John Kelly, che cercava di farlo ragionare, evocando i nazisti. «I prussiani ... (repubblica.it)