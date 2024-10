Tg Green 24 ottobre – Rapporto Asvis boccia Italia su target Agenda 2030 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovo Rapporto dell’Asvis certifica che per l’Italia sono lontani gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la chiusura del bando del Pnrr sull’agrivoltaico con l’invio di 643 richieste al ministero dell’Ambiente, e il vertice mondiale in Colombia dedicato alla natura, la Cop16, la conferenza dell’Onu sulla biodiversità. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. Lapresse.it - Tg Green 24 ottobre – Rapporto Asvis boccia Italia su target Agenda 2030 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovodell’certifica che per l’sono lontani gli obiettivi dell’delle Nazioni Unite, la chiusura del bando del Pnrr sull’agrivoltaico con l’invio di 643 richieste al ministero dell’Ambiente, e il vertice mondiale in Colombia dedicato alla natura, la Cop16, la conferenza dell’Onu sulla biodiversità. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tgdi questa settimana.

Italia in ritardo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 : Il rapporto Asvis lancia l’allarme - Solo otto obiettivi su 37 raggiungibili entro il 2030 Il rapporto evidenzia che, dei 37 obiettivi quantitativi legati a impegni europei e nazionali, soltanto otto sono raggiungibili entro la scadenza del 2030. La necessità urgente di riforme e investimenti per affrontare povertà, disuguaglianze ed ecosistemi in crisi. (Puntomagazine.it)