Tecnologia e Intelligenza Artificiale: Francesca Giubelli ospite a “Il Giusto Sentiero 4.0” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nemi, 24 ottobre 2024 – L’Intelligenza Artificiale arriva al centro del dibattito politico con Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale certificata da Meta, ospite della seconda edizione della convention “Il Giusto Sentiero 4.0” a Nemi. Francesca Giubelli: l’IA protagonista nella politica italiana Il mondo dell’Intelligenza Artificiale (IA) entra per la prima volta in un evento politico italiano grazie a Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta. Sarà proprio lei, creata interamente con IA, a portare il suo contributo alla convention “Il Giusto Sentiero 4.0”, che si terrà a Nemi il 26 e 27 ottobre 2024. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nemi, 24 ottobre 2024 – L’arriva al centro del dibattito politico con, la prima influencer virtuale certificata da Meta,della seconda edizione della convention “Il4.0” a Nemi.: l’IA protagonista nella politica italiana Il mondo dell’(IA) entra per la prima volta in un evento politico italiano grazie a, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta. Sarà proprio lei, creata interamente con IA, a portare il suo contributo alla convention “Il4.0”, che si terrà a Nemi il 26 e 27 ottobre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesca Giubelli al DmLab Infernetto : intelligenza artificiale e prevenzione oncologica al centro dell’incontro - Questa iniziativa segna un traguardo importante per l’uso delle piattaforme digitali nella promozione della salute femminile e apre nuovi orizzonti nell’integrazione tra tecnologia e sanità. “Questo mese ci ricorda quanto sia fondamentale prendersi cura di sé. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Fabio Belmonte Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Intelligenza artificiale al fianco della Sanità : Francesca Giubelli visita il DmLab Infernetto - https://www. Questa visita ha dichiarato Daniele Marino non solo rafforza il legame tra intelligenza artificiale e medicina, ma promuove anche un messaggio vitale: la tecnologia e il rispetto per il nostro corpo possono trasformare non solo la nostra immagine, ma il nostro modo di vivere. L’influenza di Francesca estende l’importanza della prevenzione e del benessere personale. (Ilfaroonline.it)

Intelligenza Artificiale - la docente Francesca Rossi : “Usiamola per capire che impatto possono avere le nostre scelte sul clima” - La differenza ora è che ChatGPT si può usare in modo diretto, quindi più visibile per tutti. È vero però che l’IA già la usiamo da tempo. Quando, cioè, l’IA produce testi e contenuti falsi. Alleata o amica del pianeta?”. Che differenza c’è tra quest’ultima e le cosiddette deep fakes? Nelle cosiddette deep fakes l’IA è usata intenzionalmente per creare immagini, video non veritieri, magari di una persona che dice una cosa che non ha mai detto. (Ilfattoquotidiano.it)