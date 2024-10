Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 24 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 24 ottobre 2024 Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 ottobre 2024. anticipazioni e ospiti ospiti della puntata: Brunori Sas, Pif, il fumettista Leo Ortolani e Angela Isaac, protagonista di un recente atto di coraggio durante l’alluvione a Catania. A loro si aggiungono il giornalista e storico Paolo Mieli e Ludovico Peregrini, noto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno. Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 24 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)su Rai 3:, 24è il programma condotto dain onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito lee glidella puntata di stasera, 24della puntata: Brunori Sas, Pif, il fumettista Leo Ortolani e Angela Isaac, protagonista di un recente atto di coraggio durante l’alluvione a Catania. A loro si aggiungono il giornalista e storico Paolo Mieli e Ludovico Peregrini, noto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prof. Maggi torna in tv con Geppi Cucciari : a Splendida Cornice abbraccia il suo passato | Il video - Prof. Andrea Maggi tornerà presto in televisione. Giovedì 24 ottobre, in prima serata, alle ore 21:20 su Rai 3, riparte la nuova edizione di Splendida Cornice. In questi anni il prof., che ha raggiunto la notorietà con Il Collegio, è diventato uno dei protagonisti del varietà culturale della... (Pordenonetoday.it)