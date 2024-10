Sinner | Olimpiadi erano un obiettivo Caso doping? Non ho fatto niente di sbagliato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 2024 da incorniciare quello di Jannik, che tornerà in campo lunedì prossimo a Parigi-Bercy. Il tennista azzurro, dopo aver vinto anche il ricchissimo torneo esibizione di Riad, vuole chiudere l’anno con la ciliegina sulla torta, le Finals di Torino: “Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli. Sono riuscito a capire tante cose in questa stagione e ho vinto tante partite con la forza mentale”, ha dettoin un’intervista concessa a SkySport. IlJannik ha parlato anche del, in attesa della decisione definitiva del Tas dopo il ricorso presentato dalla Wada: “Ero in una situazione molto difficile e delicata prima dello US Open, per i mesi precedenti, dove hofatica a comprendere quello che stava succedendo.