Ilfattoquotidiano.it - Revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria per la Alviero Martini: “Ha saputo reagire nel modo corretto, ora fatturato in crescita”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un sospiro di sollievo per laSpa. Il Tribunale di Milano ha revocato ina cui la celebre casa di moda era stata sottoposta a gennaio 2024. Un provvedimento che aveva scosso l’azienda, accusata di non aver controllato a sufficienza la sua filiera produttiva, finendo per agevolare indirettamente lo sfruttamento di lavoratori in alcune fabbriche cinesi nell’hinterland milanese. “La società ha dimostrato una profonda comprensione della ratio della misura”, spiega la giudice delegata Giulia Cucciniello, “cogliendola come un’occasione per dotarsi di strumenti di controllo interno e per riscoprire una cultura della legalità estesa a tutta la catena produttiva”.