Rai, ok alla semestrale dal Cda. “Apprensione” per il futuro dell’azienda dopo la manovra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha approvato il Bilancio semestrale al 30 giugno 2024, che contiene i dati economici finanziari e i principali indicatori del Gruppo Rai riferiti alla medesima data. Lo comunica la Tv di Stato con una nota, aggiungendo che nel corso della seduta il Consiglio ha provveduto alla conferma del Dott. Marco Brancadoro (attuale Cfo) quale Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, come statutariamente previsto, ed ha inoltre designato il Direttore Generale Corporate Roberto Sergio per la carica di Direttore Generale ad interim di San Marino RTV. Lapresse.it - Rai, ok alla semestrale dal Cda. “Apprensione” per il futuro dell’azienda dopo la manovra Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano,presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha approvato il Bilancioal 30 giugno 2024, che contiene i dati economici finanziari e i principali indicatori del Gruppo Rai riferitimedesima data. Lo comunica la Tv di Stato con una nota, aggiungendo che nel corso della seduta il Consiglio ha provvedutoconferma del Dott. Marco Brancadoro (attuale Cfo) quale Dirigente propostoredazione dei documenti contabili societari, come statutariamente previsto, ed ha inoltre designato il Direttore Generale Corporate Roberto Sergio per la carica di Direttore Generale ad interim di San Marino RTV.

