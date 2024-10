Ragazza di 22 anni muore mentre la portano in ospedale: la Procura dispone l’autopsia (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Procura di Gela vuole fare chiarezza sul decesso di una Ragazza di 22 anni avvenuta nel pomeriggio di martedì 22 ottobre. La giovane, di Riesi, era arrivata all'ospedale Santo Stefano di Mazzarino già morta e l'autorità giudiziaria ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo. Fanpage.it - Ragazza di 22 anni muore mentre la portano in ospedale: la Procura dispone l’autopsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi Gela vuole fare chiarezza sul decesso di unadi 22avvenuta nel pomeriggio di martedì 22 ottobre. La giovane, di Riesi, era arrivata all'Santo Stefano di Mazzarino già morta e l'autorità giudiziaria ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazza di 27 anni stuprata dal branco : l’orrore in un’ex discoteca - Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Torino e proseguono gli accertamenti per chiarire i dettagli della violenza e identificare tutti i responsabili. Questa area, situata nel cuore del parco del Valentino, è stata teatro di episodi di criminalità e degrado negli ultimi anni, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali per la sicurezza della zona. (Thesocialpost.it)

Ragazza schiavizzata e costretta a prostituirsi per 8 anni : condannati fratello e sorella di Crema - La diciannovenne era stata fatta arrivare in Italia otto anni fa, sbarcata a Lampedusa con il miraggio di un lavoro come baby sitter. La ragazza che era loro ospite aveva acconsentito di prostituirsi e lo aveva fatto volontariamente, per procurare dei soldi per tutti. Da lì è partita l’indagine che ha portato davanti al giudice i suoi aguzzini. (Ilgiorno.it)

Incubo tra le mura di casa - deruba e picchia la madre : ragazza di soli 17 anni arrestata - . Il ragazzo, anche in questo caso a causa della sua tossicodipendenza, vessava sia moralmente che fisicamente i due anziani, rendendo di fatto intollerabile la convivenza, per di più in un caso ha percosso anche la madre che era intervenuta per difendere i propri genitori, esasperati dalle continue richieste di denaro e dalle angherie del nipote. (Ilgiorno.it)