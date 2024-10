Processo “Zeus”: intercettazioni a rischio, la difesa punta sull’inutilizzabilità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi, presso il Tribunale di Benevento, l’udienza del Processo denominato “Zeus”, che vede alla sbarra diversi esponenti del clan della Valle Caudina. Dinanzi al Collegio giudicante, presieduto dal Presidente Fallarino e con a latere i giudici Palmieri e Telaro, è stata sollevata una questione importante: l’inutilizzabilità delle intercettazioni, che costituiscono una parte fondamentale del quadro accusatorio. Anteprima24.it - Processo “Zeus”: intercettazioni a rischio, la difesa punta sull’inutilizzabilità Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi, presso il Tribunale di Benevento, l’udienza deldenominato “”, che vede alla sbarra diversi esponenti del clan della Valle Caudina. Dinanzi al Collegio giudicante, presieduto dal Presidente Fallarino e con a latere i giudici Palmieri e Telaro, è stata sollevata una questione importante: l’inutilizzabilità delle, che costituiscono una parte fondamentale del quadro accusatorio.

