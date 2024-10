Feedpress.me - Pontedera, 54enne trovata morta in una cisterna. Arrestato un 34enne per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi

(Di giovedì 24 ottobre 2024), la donna di 54 annida giorni a(Pisa), è statanel pomeriggio in un’abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di stato ha ancheun uomo ritenuto responsabile dell’omicidio . Il corpo delladall’11 ottobre, è stato trovato in un’abitazione.