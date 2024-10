“Per sempre con noi”. Calcio italiano in lutto, addio a un simbolo del pallone tricolore (Di giovedì 24 ottobre 2024) lutto nel Calcio italiano, il mondo del pallone piange una delle figure centrali degli ultimi 30 anni. Una storia personale, la sua, fatta di passione e trofei conquistati al fianco della nazionale under 21 della quale fu a lungo accompagnatore. Sul piano societario, si prese la soddisfazione di guidare il Pescara Calcio, diventandone il presidente e, insieme, una delle figure di spicco dello sport abruzzese. Si è spento all’età di 88 anni, lasciando dietro di sé un’eredità importante nel mondo calcistico, dove era diventato un vero e proprio simbolo. >> “Con lei di tutto e di più”. Grande Fratello, Lorenzo si lascia andare e vuota il sacco. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)nel, il mondo delpiange una delle figure centrali degli ultimi 30 anni. Una storia personale, la sua, fatta di passione e trofei conquistati al fianco della nazionale under 21 della quale fu a lungo accompagnatore. Sul piano societario, si prese la soddisfazione di guidare il Pescara, diventandone il presidente e, insieme, una delle figure di spicco dello sport abruzzese. Si è spento all’età di 88 anni, lasciando dietro di sé un’eredità importante nel mondo calcistico, dove era diventato un vero e proprio. >> “Con lei di tutto e di più”. Grande Fratello, Lorenzo si lascia andare e vuota il sacco.

