Padre annuncia suicidio al telefono, carabinieri intervengono d'urgenza e lo salvano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Chieti - Un drammatico tentativo dia Chieti evitato grazie alla prontezza deie del figlio preoccupato. Un uomo di 62 anni residente a Francavilla al Mare, nella provincia di Chieti, è stato salvato in extremis daidopo averto l'intenzione di togliersi la vita. Il figlio, che si trovava a Milano, ha contattato la stazione locale dei, riferendo che ilgli aveva telefonato, manifestando il suo desiderio di suicidarsi, prima che la chiamata si interrompesse e il numero divenisse irraggiungibile. Immediatamente allertati, i militari si sono messi in moto per raggiungere l'abitazione dell'uomo. Nel frattempo, uno degli addetti della Stazione deiha tentato di contattare telefonicamente il 62enne per guadagnare tempo e cercare di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo.