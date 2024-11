Urbanpost.it - Ora solare 2024: quando torna e come influisce sul tuo corpo?

Leggi tutto su Urbanpost.it

Arriva l’autunno e l’orasta per fare il suo ritorno, e molti si stanno già preparando al consueto spostamento delle lancette. L’oraè il periodo dell’anno in cui gli orologi vengono impostati un’ora indietro rispetto all’ora legale, generalmente per sfruttare meglio la lucedurante i mesi invernali. Matornerà l’oraesattamente ed è vero che ci sono conseguenza sulper questo cambio? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Cosa cambia con l’ora? L’arrivo dell’oracomporta alcuni cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda la luce. Le giornate sembreranno accorciarsi, con il buio che arriverà prima la sera, mentre il mattino sarà più luminoso. Tuttavia, con il progressivo avvicinarsi del solstizio d’inverno, le ore di luce continueranno a diminuire fino a dicembre.