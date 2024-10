“Notizia pateticamente inventata”: Fazzolari smonta il gossip sulla presunta ostilità a Giuli (Di giovedì 24 ottobre 2024) È una “Notizia falsa e pateticamente inventata”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, è costretto nuovamente a smentire alcuni retroscena che lo riguardano e che, stavolta, vertono intorno a una sua presunta ostilità nei confronti del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Tutto ruota intorno alle dimissioni di Francesco Spano da capo di gabinetto del Mic, dopo le anticipazioni di Report su un suo potenziale conflitto di interessi risalente ai tempi del Maxxi, che tra l’altro si sarebbe aperto quando ne era presidente Giovanna Melandri. “Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante”, ha spiegato Spano. Secoloditalia.it - “Notizia pateticamente inventata”: Fazzolari smonta il gossip sulla presunta ostilità a Giuli Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È una “falsa e”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, è costretto nuovamente a smentire alcuni retroscena che lo riguardano e che, stavolta, vertono intorno a una suanei confronti del ministro della Cultura, Alessandro. Tutto ruota intorno alle dimissioni di Francesco Spano da capo di gabinetto del Mic, dopo le anticipazioni di Report su un suo potenziale conflitto di interessi risalente ai tempi del Maxxi, che tra l’altro si sarebbe aperto quando ne era presidente Giovanna Melandri. “Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante”, ha spiegato Spano.

