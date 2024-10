Navicella Dragon, in viaggio verso la Terra con quattro astronauti a bordo (Di giovedì 24 ottobre 2024) quattro astronauti della NASA si sono sganciati dal modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale a bordo della Navicella Dragon di SpaceX: sono Matt Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, insieme al cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin. La Navicella è arrivata alla Stazione spaziale internazionale 232 giorni fa e ha trascorso un totale di 236 giorni nello spazio. L'atTerraggio è previsto per venerdì 25 ottobre al largo delle coste della Florida. Liberoquotidiano.it - Navicella Dragon, in viaggio verso la Terra con quattro astronauti a bordo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)della NASA si sono sganciati dal modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale adelladi SpaceX: sono Matt Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, insieme al cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin. Laè arrivata alla Stazione spaziale internazionale 232 giorni fa e ha trascorso un totale di 236 giorni nello spazio. L'atggio è previsto per venerdì 25 ottobre al largo delle coste della Florida.

