MotoGP GP Thailandia 2024 Bagnaia | Devo fare assolutamente qualcosa in più

"Sento la pressione come al solito. È la quarta stagione che lotto per il titolo e personalmente la mia strategia non cambia. Venti punti di distacco non sono molti, ma la distanza da recuperare comunque c'è e Devo assolutamente fare qualcosa in più". Pecco Bagnaia ha le idee chiare alla vigilia di un appuntamento fondamentale del Mondiale MotoGP in Thailandia. Il pilota della Ducati è reduce da un difficile weekend australiano, ma è fiducioso sulle prestazioni della sua moto: "A Phillip Island non sono mai stato il più veloce. Sabato con il team avevamo trovato la giusta direzione, ma ormai era troppo tardi per insidiare Martin e Marquez. La mia missione ora è recuperare punti e, secondo me, questo tracciato può essere più favorevole a me, rispetto che a Martin. Il layout della pista mi piace e sento che il mio potenziale sarà molto alto".

