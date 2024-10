Quotidiano.net - Migranti, l’europarlamentare Giorgio Gori (Pd): “Meglio integrare che inseguire rimpatri impossibili”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 –, eurodeputato Pd, qual è la sua opinione sui trasferimenti degli stranieri richiedenti asilo in Albania e il nuovo decreto del governo? “Il governo sta provando a far passare l’idea che ideiirregolari non si fanno per colpa dell’Europa e dei giudici, che con le loro obiezioni sui cosiddetti Paesi sicuri impediscono il funzionamento dell’hub costruito in Albania e di conseguenza i. Nulla di più lontano dalla realtà. La definizione di Paese sicuro non c’entra con i. Serve solo a stabilire il tipo di procedura a cui un migrante viene sottoposto, se accelerata o no. L’hub albanese è un luogo di deportazione nel quale il governo immagina di sottoporre a procedura accelerata coloro che verrebbero da Paesi sicuri. Ma le norme europee fissano criteri molto precisi, e qui nasce il contenzioso”.