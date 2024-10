Manovra 2025, Schlein attacca Valditara: “Raggelati dai tagli sugli organici. Abbiamo gli insegnanti meno pagati d’Europa. Che fare? Non quello che fa il governo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Manovra 2025 scatena le proteste del Partito Democratico. Elly Schlein, intervenendo a "Diritto e Rovescio" su Rete 4, ha espresso una forte condanna per i tagli previsti al personale scolastico. L'articolo Manovra 2025, Schlein attacca Valditara: “Raggelati dai tagli sugli organici. Abbiamo gli insegnanti meno pagati d’Europa. Che fare? Non quello che fa il governo” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lascatena le proteste del Partito Democratico. Elly, intervenendo a "Diritto e Rovescio" su Rete 4, ha espresso una forte condanna per iprevisti al personale scolastico. L'articolo: “daigli. Che? Nonche fa il” .

