Oasport.it - LIVE Darderi-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: giocatori a breve in campo!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 13:09 Tra circa 20? prenderà il via l’incontro tra Lucianoe Jack, ottavo di finale dell’ATP 500 di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del 500 ditra Lucianoe Jack. L’italo argentino in cerca di un’impresa sul veloce indoor di, lui che ha sconfitto all’esordio Dominic Thiem, ponendo la parola fine alla carriera del campione degli US Open 2021. In quel match, condizionato anche dall’emotività del contesto,ha comunque dimostrato di avere un tennis adattabile al cemento indoor. Intanto, con i 50 punti conquistati martedì sera, si è assicurato di chiudere l’anno nei primi 50del mondo, lui che partiva quest’anno da prima della 100esima posizione mondiale.