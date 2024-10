Nerdpool.it - Lego torna a Lucca Comics & Games con il primo pop-up store!

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Italia. Il brand danese partecipa per la quarta volta a, ma quest’anno lo fa in modo speciale. Infatti, inaugura ilpop-upCertified, in partnership con Percassi. Il negozio si troverà in Piazza San Romano, avrà una dimensione di 90 mq e proporrà un assortimento completo, incluse le novità, i setdedicati al mondo gaming e le esclusive deiCertified. I visitatori potranno partecipare a un’entusiasmante sfida: in città troveranno un volantino con le istruzioni per una missione e, una volta completata, potranno ritirare una sorpresa presso il pop-up(fino a esaurimento scorte). Per i fan, le sorprese non finiscono qui.