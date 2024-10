Superguidatv.it - Le Iene presentano Inside, stasera su Italia 1: le anticipazioni della puntata di giovedì 24 ottobre 2024

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le, il programma ideato da Davide Parenti torna in prima serata su1. Ancheuna nuova inchiesta dedicata ad alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Scopriamo le, i temi e gli argomenti al centrodi24in onda su1. Lepuntate: l’inchiesta “Belli a qualsiasi costo”24dalle 21.53 va in onda la terzade “Le“, lo spin-off de “Le” ideato da Davide Parenti e trasmesso in prima serata su1. Al centrodil’inchiesta dal titolo “Belli a qualsiasi costo“ l’approfondimento con Veronica Ruggeri, scritto da Riccardo Festinese, interamente dedicato alla bellezza e alla sua ricerca costante.