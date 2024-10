Lanazione.it - L'allarme di Confartigianato trasporti: "Stop all'abuso delle macchine operatrici a targa gialla"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 –Arezzo ha lanciato unriguardo un fenomeno in forte espansione che sta destabilizzando il settore del trasporto merci conto terzi nella provincia di Arezzo. Si tratta dell’utilizzo improprio didotate di, veicoli destinati per legge ad attività specifiche, come lavori in cantiere o operazioni agricole, ma che sempre più frequentemente vengono impiegati per il trasporto merci generico. Questa pratica sta creando gravi distorsioni di mercato, causando una concorrenza sleale nei confronti degli operatori professionali che rispettano tutte le normative vigenti.